Walka z czasem Igi Świątek. Wtedy ma zagrać na Wimbledonie, to pewne

W okolicach piątkowego południa sprawy wokół Igi Świątek nabrały nad wyraz wysokiego tempa. Niedługo po godz. 11.00 22-latka - w wyniku losowania - poznała swoją pierwszą rywalkę na Wimbledonie, którą będzie Chinka Lin Zhu. Wkrótce potem świat obiegła jednak wieść, że... Polka ma pewne problemy zdrowotne.

W specjalnym komunikacie Świątek oświadczyła, że ma za sobą nieprzespaną noc, w trakcie której walczyła z gorączką. Jak dodała, podejrzewa ona, że doszło u niej przy tym do zatrucia pokarmowego. Takie wiadomości oznaczały zaś jedno - wycofanie się tenisistki z turnieju WTA 250 w Bad Homburg, na którym miała niebawem zagrać o finał z Lucią Bronzetti.

Jednocześnie pod znakiem zapytania stanęło to, czy aby na pewno liderka światowego rankingu będzie w pełni gotowa na to, by podejść do rywalizacji na londyńskich kortach. Od początku bowiem było jasne, że swój pierwszy mecz na Wyspach rozegra już w poniedziałek, podobnie jak Hubert Hurkacz i Magda Linette. Teraz w kwestii terminarza poznaliśmy dodatkowo następne konkrety - na stronie organizatorów Wimbledonu pojawiła się rozpiska godzinowa.

Iga Świątek: Daję sobie czas, by nauczyć się grać na trawie / Polsat Sport / Polsat Sport

Wimbledon 2023. Iga Światek i inni Polacy poznali godziny pierwszych meczów. Oto dokładny terminarz

W przypadku reprezentantów naszego kraju sytuacja wygląda w następujący sposób (godziny podane według czasu polskiego):

poniedziałek 3 lipca:

Iga Świątek - Lin Zhu (Chiny) 14.00

- Lin Zhu (Chiny) 14.00 Magda Linette - Jil Teichmann (Szwajcaria) ok. 13.30 (drugi mecz na korcie od godz. 12.00)

- Jil Teichmann (Szwajcaria) ok. 13.30 (drugi mecz na korcie od godz. 12.00) Albert Ramos-Vinolas (Hiszpania) - Hubert Hurkacz ok. 13.30 (drugi mecz na korcie od godz. 12.00)

wtorek 4 lipca:

Magdalena Fręch - Ons Jabeur (Tunezja) - godzina do ustalenia, informacja prawdopodobnie w niedzielę

Oczywiście - jak to zwykle w tenisie bywa - pierwotna pora kolejnych potyczek może ulec różnym zmianom, na co trzeba zawsze brać pewną poprawkę. Niemniej możemy już odliczać czas do pierwszych występów "Biało-Czerwonych" w kolejnej tegorocznej odsłonie Wielkiego Szlema. Należy przy tym ściskać kciuki, by Iga Świątek zdołała w pełni wydobrzeć do momentu, w którym wyjdzie na kort i stanie naprzeciw Zhu...

Iga Świątek odczaruje dla siebie Wimbledon? Gra na trawie nie jest jej już tak straszna

Wimbledon 2023 potrwa dokładnie do 17 lipca. Tytułów z ubiegłego roku w grze pojedynczej będą bronić Novak Djoković oraz Jelena Rybakina. Świątek jak dotychczas nie przepadała za grą na kortach trawiastych - w stolicy Anglii dotarła przy tym najdalej do IV rundy w 2021 roku. Ostatnio jednak podejście raszynianki do tego typu nawierzchni uległo zdecydowanej zmianie...

Iga Świątek / AFP RYAN LIM / AFP

Hubert Hurkacz / AFP

Magda Linette / STRINGER /ANADOLU AGENCY/ / AFP