Nie tak Venus Williams wyobrażała sobie swój start na Wimbledonie. Tenisistka przystąpiła do turnieju dzięki "dzikiej karcie", którą otrzymała od organizatorów. Mimo to nie wykorzystała swojej szansy i już w pierwszej rundzie pożegnała się z rozgrywkami. Jej pogromczynią była Elina Switolina, która dziś powalczy z Igą Świątek o awans do półfinału imprezy.