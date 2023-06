Uraz wielkiej rywalki Igi Świątek. Poddała mecz. Co z Wimbledonem?

Francuscy kibice tenisa mają powody do niepokoju. Caroline Garcia skreczowała w ćwierćfinale turnieju WTA w Eastbourne. Zrobiła to przy stanie 2:6, 1:2, a jej rywalką była Daria Kasatkina. Już podczas pierwszego wejścia "Caro" na kort było widać, że ma ona oplastrowane prawe ramię. Wygląda na to, że kłopoty z nim nasiliły się podczas spotkania. Piąta rakieta świata po zakończeniu pierwszego seta poprosiła o pomoc fizjoterapeutki, jednak po utracie podania w trzecim gemie drugiej partii zdecydowała się na poddanie meczu.

"Wolała skreczować. Bez wątpienia był to środek ostrożności na cztery dni przed rozpoczęciem Wimbledonu" - napisali dziennikarze "L'Equipe". Inne media, jak chociażby serwis welovetennis.fr nie zachowują tyle spokoju i zastanawiają się, czy te dolegliwości są na tyle poważne, by uniemożliwić Garcii rywalizację na kortach All England Club. Czwartkowe wydarzenia nazywają "mocnym ciosem" dla francuskiej "jedynki".

Trzeba jednak przyznać, że 29-latka nie jest w katastrofalnej dyspozycji sportowej. Choć wynik pierwszego seta wskazywał, że był on gładki dla Kasatkiny, to wcale tak nie było. Zawodniczce z Lyonu nie zabrakło woli walki - dwukrotnie traciła serwis, ale w tych dwóch gemach pięć razy doprowadzała do równowagi. Sama mogła zresztą szybko odpowiedzieć oponentce, bo miała break pointa na 3:3, którego nie wykorzystała.

Pytanie, na jaki procent swoich możliwości zagrała z Rosjanką. Próba ewentualnego prześlizgnięcia się po pierwszych rundach Wimbledonu bez dawania z siebie wszystkiego może być bardzo trudnym zadaniem. Turniej odbędzie się w dniach 3-16 lipca. Tytułu wśród pań bronić będzie Jelena Rybakina. Garcia w singlu nigdy nie doszła tam dalej niż do czwartej rundy (2017 i 2022 r.). W deblu była w ćwierćfinale przed siedmioma laty.

W tym roku również ma zamiar wziąć udział w turnieju gry podwójnej. Jej partnerką będzie Brazylijka Luisa Stefani. Obie panie bardzo udanie rozpoczęły współpracę, sięgając 25 czerwca po tytuł w Berlinie.

