Uratowała "skórę" Świątek. Po drodze do finału dokonała niebywałych rzeczy

Do trzech razy sztuka? Ons Jabeur awansowała w czwartek do finału wielkoszlemowego Wimbledonu. W takim meczu zagra po raz trzeci. W poprzednim roku w Londynie lepsza okazała się reprezentantka Kazachstanu Jelena Rybakina, natomiast później w US Open w Nowym Jorku Iga Świątek. W tegorocznym Wimbledonie rywalką Tunezyjki w finale będzie Czeszka Marketa Vondroušova.