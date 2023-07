Ons Jabeur na tegorocznym Wimbledonie gra fantastycznie . Zaczęła od wygranej nad Magdaleną Fręch , a w kolejnych meczach odprawiała pewnie kolejne rywalki, aż doszło do momentu, który fani gier komputerowych porównaliby z pewnością do walki z "bossem". Tych "bossów" Jabeur musiała wyeliminować aż dwóch, w obu przypadkach ta sztuka jej się udała. Najpierw pokonała obrończynię tytułu, Jelenę Rybakinę , a w półfinale po kapitalnej walce wyeliminowała wielką faworytkę całego turnieju, Arynę Sabalenkę . W tym meczu popisała się kilkoma efektownymi zagraniami, na czele z zakończeniem, bo piłkę meczową wygrała asem serwisowym.

Wimbledon 2023. Ons Jabeur może napisać historię

Dużo pracuję nad tym z trenerem mentalnym. Mówiłam już kiedyś, że może napiszę o tym książkę. Jestem bardzo dumna z siebie, bo stara Ons pewnie by ten mecz przegrała i wracała do domu

W finale jej rywalką będzie Czeszka Marketa Vondrousova. Patrząc z perspektywy 28-latki stawką będzie nie tylko prestiż i perspektywa pierwszego w karierze tytułu wielkoszlemowego, ale także szansa przejścia do historii . W przypadku zwycięstwa Jabeur zostałaby bowiem pierwszą w historii tenisistką z Afryki, która miałaby na swoim koncie zdobycie Wielkiego Szlema. Cały kontynent może zresztą pochwalić się raptem dwoma takimi sukcesami, oba przyszły w latach 80-tych za sprawą reprezentanta RPA Johana Krieka , który w 1981 i 1982 okazywał się najlepszy w Australian Open. Co ciekawe, wtedy jeszcze turniej w Melbourne także był rozgrywany na kortach trawiastych.

Ons Jabeur "uratowała" Idze Świątek pozycję liderki rankingu WTA