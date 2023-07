- Było kilka błędów, których żałuję, ale nie mam do siebie wyrzutów sumienia, bo wydawało mi się, że tego dnia gram wszystko to, na co mnie stać. Ogólnie z turnieju jestem zadowolona, bo czuję, że zrobiłam na trawie ogromny postęp - na "gorąco" podsumowała swój tegoroczny występ na Wimbledonie Iga Świątek, a także wtorkową porażkę w ćwierćfinale turnieju z Eliną Switoliną. Swoją serdeczną koleżanką, co także - jak odpowiedziała zawodniczka na pytanie Interii - ma wpływ na to, jak znosi tę porażkę.