Ukrainka nie podała ręki Sabalence, teraz grzmi: "Nie będą czuć się dobrze"

Na pomeczowym spotkaniu z mediami podziękowała dziennikarzom, że nie otrzymała ani jednego pytania dotyczącego rosyjskich tenisistów. - To pierwsza taka konferencja prasowa - podkreśliła, cytowana przez rumuński oddział Eurosportu.

Wsparcie fanów na Wimbledonie jest inne (niż na Rolandzie Garrosie - red.). Nawet jeśli na początku meczu bardziej wspierali Marię niż mnie, jest to zrozumiałe, ponieważ ona jest bardziej znana ode mnie. W końcu to jedna z dziesięciu najlepszych zawodniczek świata. Nie miałam nic przeciwko temu

Nie bez powodu 21-latka nawiązała do ostatniego French Open. 28 maja w pierwszej rundzie tamtej imprezy zmierzyła się z Aryną Sabalenką. Po zakończeniu meczu nie podeszła podać jej ręki, na co część kibiców zgromadzonych na korcie im. Philippe'a Chatriera (głównej arenie turnieju) zareagowała gwizdaniem. Zawodniczka urodzona w Kijowie pożegnała się wtedy tylko z sędzią. Teraz wróciła do tamtych wydarzeń.