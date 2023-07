Ukraina ma jednak swój triumf w Wimbledonie. Ze wsparciem dawnego kumpla "Lewego"

Ukraińcy dopingowali Elinę Switolinę. Grała świetnie, aż do półfinału

Dziś najwyżej notowane ukraińskie tenisistki nie podają ręki Rosjankom czy Białorusinkom, choć muszą z nimi grać. I liczą na sukcesy, którymi mogłyby wesprzeć swój kraj, wciąż pogrążony w wojnie. Dlatego tak istotny dla Ukrainy był niezwykły wimbledoński marsz Switoliny , świetnie prezentującej się w singlu. Dotarła do półfinału, tam uległa jednak Markécie Vondroušovej . I to Czeszka zagra w finale z Ons Jabeur .

- Sądzę, że wojna uczyniła mnie silniejszą, a także wzmocniła mnie psychicznie. To znaczy w tej chwili, w warstwie mentalnej, nie traktuję trudnych sytuacji jak czegoś katastrofalnego. Są gorsze rzeczy w życiu. W związku z tym jestem po prostu spokojniejsza - mówiła Switolina w Londynie .

Ludmyła Kiczenok rok temu była w półfinale Wimbledonu. Teraz też mogła wierzyć w sukces

Tuż po jej przegranym spotkaniu z Vondroušovą, na korcie centralnym pojawiła się Ludmyła Kiczenok , która wspólnie z Chorwatem Mate Paviciem przystąpiła do finału rywalizacji par mieszanych. Pod względem prestiżu mikst ma zdecydowanie najmniejsze znaczenie, ale w obecnej sytuacji - dla Ukraińców też jest niezwykle istotny.

Ludmyła Kiczenok, siostra bliźniaczka Nadii, która w grze podwójnej występowała z naszą Alicją Rosolską , miała prawo wiele sobie obiecywać po turnieju deblistek. Razem z Łotyszką Jeļeną Ostapenko były rozstawione z siódemką, rok temu dotarły do półfinałów Rolanda Garrosa i Wimbledonu, wygrały też duży turniej w Cincinnati. Tym razem jednak odpadły już po pierwszym starciu, z Brytyjkami: Harriet Dart i Heather Watson .

Ludmyle Kiczenok został więc jeszcze mikst - tu występowała ze znakomitym chorwackim deblistą Mate Paviciem. A to trzykrotny triumfator Szlemów w deblu, dwukrotny do wczoraj w mikście, mistrz olimpijski z Tokio i do tego były lider rankingu deblistów. Nie było im łatwo - w drugiej rundzie stoczyli pasjonujący bój z... partnerem Pavicia z debla Nikolą Mekticiem oraz Bernardą Perą. Tu o awansie decydowała gra na przewagi w tie-breaku trzeciego seta: meczbola miała duet Mektić/Pera, ale wygrała ostatecznie para Pavić/Kiczenok.