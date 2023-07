Iga Świątek wprawdzie przystąpi do Wimbledonu jako liderka rankingu WTA, ale nie jest faworytką do wygranej w turnieju. Polka bowiem do tej pory nie radziła sobie najlepiej na kortach trawiastych, co jednak zdaniem Marion Bartoli nie oznacza, że w tym roku nie będzie inaczej. Zdaniem byłej triumfatorki wielkoszlemowej imprezy, 22-latka może powalczyć o dobry wynik i zameldować się nawet w półfinale imprezy.