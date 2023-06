To zdarzało się bardzo rzadko. Iga Świątek przełamuje kolejne bariery

Polka od pewnego czasu rządzi w kobiecym tenisie. Raszynianka od 65. tygodni, najc wśród aktywnych zawodniczek, przewodzi rankingowi WTA . Do tej pory świetnie prezentowała się na kortach twardych i na "mączce". Mimo 22 lat już zdążyła wystąpić w 18 finałach, z czego 14 wygrała. W tym cztery imprezy wielkoszlemowe - trzy razy Rolanda Garrosa i raz US Open.

Świątek nie umiała tego przełożyć na korty trawiaste. W Wimbledonie najwyżej doszła do czwartej rundy (2021 rok), a w zeszłym sezonie niespodziewanie odpadła rundę wcześniej z Francuzką Alize Cornet . Wtedy to był jedyny start na trawie.

W tym roku Polka postanowiła jednak przygotować się lepiej do startu w Londynie i przyjechała do Bad Homburg. I w Niemczech spisuje się bardzo dobrze. Na drodze do półfinału pokonała Niemkę Tatjanę Marię , półfinalistkę Wimbledonu z zeszłego roku, potem Szwajcarkę Jil Teichmann , a w końcu Rosjankę Annę Blinkową .

Tenis. Iga Świątek jak Serena Williams i Ashleigh Barty

To pierwszy półfinał Świątek na trawie w karierze. Okazuje się też, że to dopiero czwarty przypadek od 10 lat, kiedy numer jeden kobiecego tenisa awansował do takiej fazy turnieju na kortach trawiastych. W tym czasie dwukrotnie uczyniła to Amerykanka Serena Williams i raz Australijka Ashleigh Barty. Zawsze w Wimbledonie.