To ten kraj zdominował kobiecy Wimbledon. One mogą, a Polska?

Czeskie sukcesy w deblu, w turnieju juniorek

Jak zwykle Czeszki zachwyciły w deblu. Od lat są znakomite w tej konkurencji. W rozegranym w niedzielę wieczorem finale triumfowała para Barbora Strycova - Hsieh Su-wei. Dla Strycovej, która wróciła do gry po urlopie macierzyńskim to już druga wygrana w karierze w grze podwójnej na Wimbledonie. Zwyciężyła także - z tą samą partnerką - w 2019 roku.

Dziewięć Czeszek w pierwszej setce rankingu

Doskonały system szkolenia

Podkreśla przede wszystkim doskonały system szkolenia od lat funkcjonujący na najwyższym poziomie. - Kilkanaście lat temu zrobiłem sobie porównanie, ile turniejów w kategorii do lat 14 mają Czesi, ale ile Polacy. Okazało się, że w Czechach takich turniejów w roku było 400, a w Polsce - 40. Tylko że Polska jest dużym krajem i aby zagrać turniej, często trzeba było pokonywać ogromne odległości. Koszty były większe, traciło się więcej czasu. To się trochę zmieniło w Polsce na plus, ale nadal w Czechach młody zawodnik ma zagwarantowaną rywalizację niemal na miejscu. To bardzo pomaga. Wiele tenisowych gwiazd jak Petra Kvitova, Katerina Siniakova pochodzi z małych miejscowości. Miały gdzie i z kim grać - tłumaczył Lewandowski.