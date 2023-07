Iga Świątek wprawdzie zagra w Wimbledonie rozstawiona z numerem pierwszym, ale przed startem turnieju trudno upatrywać ją w roli zdecydowanej faworytki do triumfu. Polka bowiem nigdy nie ukrywała, że nie czuje się najlepiej na kortach trawiastych , a fakt, że do tej pory kończyła zmagania seniorek na trzeciej i czwartej rundzie, tylko potwierdza, jak dużym wyzwaniem są dla niej występy w Londynie.

Iga Świątek faworytką Wimbledonu? Ekspert nie ma wątpliwości

Wimbledon 2023. To pomoże Idze Świątek w wygranej?

- Jedna z cech, która ją wyróżnia, to wola zwyciężania. Jej ego zostało bardzo mocno urażone porażką w trzeciej rundzie w 2022 roku. Ona nie przyjmuje do wiadomości, że może być druga czy trzecia. To najlepsza sportowa cecha, jaką można mieć - zauważył, co jest dobrym prognostykiem przed turniejem, w którym jedną z faworytek jest Aryna Sabalenka, która "depcze" Polce po piętach w rankingu WTA.