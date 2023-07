To była wielka szansa Huberta Hurkacza. Takie sytuacje zdarzają się rzadko

Nie chodzi nawet o samo przerywanie meczu z powodu późnej pory i ciszy nocnej w Londynie, ale o to, co z przerwanym meczem działo się później. Spotkanie miało bowiem zostać dokończone w poniedziałek po południu. Organizatorzy Wimbledonu po tak brutalnym przerwaniu niedzielnej uczty tenisowej między Hubertem Hurkaczem i Novakiem Djokoviciem (w niedzielę udało się rozegrać dwa sety zakończone tie-breakami) nie zamierzali ustawiać dokończenia tego starcia od razu jako pierwszego meczu. Miał się odbyć na korcie centralnym jako drugie spotkanie i nie przed 14.30 czasu londyńskiego.

Hurkacz kontra Djoković. Mecz w świetle dnia

Nie było więc żadnych opóźnień w pojedynku Huberta Hurkacza z Novakiem Djokoviciem, a co za tym idzie ten mecz rozpoczął się bardzo wcześnie jak na taki hit. To było szczególnie ważne dla Novaka Djokovicia, który absolutnie nie przywykł do gry tak wcześnie, w samym środku dnia. Jego mecze najczęściej ustawiane są na koniec dnia jako występu numeru jeden czy dwa turnieju (Carlos Alcaraz wyprzedził Serba przed Wimbledonem i to on był rozstawiony w Londynie z nr 1, ale Djoković miał dwójkę). Serb gra zatem głównie wieczorami.