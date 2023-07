Takie słowa Ukrainki tuż przed meczem z Igą Świątek. Gwiazda Elina Switolina ogłasza

Trudno powiedzieć, co Elina Switolina powiedziałaby po wygranym meczu z Igą Świątek, ale jedno jest już pewne. To, co stało się w pojedynku poprzedniej rundy z Białorusinką Wiktorią Azarenką, ma gigantyczne znaczenie dla Ukrainki. Zawodniczka, która niedawno wróciła na kort po ponad rocznej przerwie macierzyńskiej, najpierw użyła znaczących słów, pozostając jeszcze na korcie, a następnie obszernie odniosła się do tej kwestii na spotkaniu z dziennikarzami.