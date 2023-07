Tak Jabeur "broniła Świątek" na Wimbledonie. Sabalenka była bezradna

Jej następną rywalką okazała się Aryna Sabalenka - i była to potyczka ważna nie tylko dla kibiców z ojczystego kraju Jabeur , ale i dla... polskich sympatyków tenisa. Awans Białorusinki do finału brytyjskiego turnieju oznaczał bowiem jedno - wypadnięcie Igi Świątek z pozycji liderki światowego rankingu WTA kosztem 25-latki.

Koniec końców do niczego takiego nie doszło - choć Sabalenka zwyciężyła po tie-breaku (7-5) w pierwszym secie i w drugiej odsłonie prowadziła 4:2, to ostatecznie losy meczu odwróciły się na jej niekorzyść i to jej rywalka może się szykować do potyczki o tytuł.