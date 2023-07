Tajna broń Sabalenki? Wielka rywalka Świątek wyznaje. "Szalony" wyczyn

Warwara Graczewa miała okazję, by sprawić w piątek sporą niespodziankę, jaką stanowiłoby wyeliminowanie Aryny Sabalenki już w drugiej rundzie Wimbledonu . Grająca dla Francji tenisistka urodzona w Moskwie wygrała pierwszego seta 6:2, a w drugim - przy serwisie Białorusinki - prowadziła już 5:4. Wówczas Aryna Sabalenka - jak przyznała po meczu - prowadziła sama ze sobą wewnętrzy dialog, chcąc zmotywować się do wysiłku i wejścia na swój najwyższy poziom.

To było szalone i niezwykle trudne. Nie mogłam odnaleźć swojego rytmu. Wciąż powtarzałam sobie: "Musisz dalej walczyć, próbuj dalej, daj z siebie wszystko i prawdopodobnie to wygrasz".

Aryna Sabalenka w kolejnej rundzie Wimbledonu. Warwara Graczewa sprawiła jej sporo problemów

Sposób Białorusinki okazał się do bólu skuteczny . Druga rakieta świata utrzymała własne podanie, po czym przełamała rywalkę, a następnie zapewniła sobie zwycięstwo w tej partii. W decydującym secie była już zdecydowanie górą, oddając Warwarze Graczewej zaledwie dwa gemy. W ten sposób awansowała do trzeciej rundy Wimbledonu , w której zmierzy się z reprezentantką Rosji - Anną Blinkową .

To był szalony mecz, grałam niesamowity tenis. Jestem niezwykle zadowolona z tego, że byłam w stanie wygrać. Dziękuję wam za atmosferę i wasze wsparcie. Nie możecie sobie wyobrazić, jak bardzo jest to dla mnie ważne, za co wam dziękuję - dodała wiceliderka światowego rankingu, zwracając się do londyńskiej publiczności

Aryna Sabalenka zagradza Idze Świątek. Polka zagra z Petrą Martić

Aryna Sabalenka wciąż ma szansę na to, by po tegorocznym Wimbledonie strącić Igę Świątek z fotelu liderki światowego rankingu. By urodzona w Mińsku 25-latka miała na to szansę, musi jednak awansować przynajmniej do finału wielkoszlemowej rywalizacji.