Wimbledon 2023. Iga Świątek z błyskawiczną wygraną i awansem do 3. rundy

Świątek jednak już od samego początku grała tak, by zdusić w zarodku jakiekolwiek nadzieje rywalki. Przełamała ją bowiem już przy pierwszej możliwej okazji i choć Hiszpanka niespodziewanie odpowiedziała tym samym, to Świątek błyskawicznie zareagowała na to ponownie jej odskakując. Polka w pierwszym secie przyjęła spokojną taktykę, która pozwolała jej na konsekwentne punktowanie rywalki. Bardzo dobrze ustawiała się na korcie, zmuszając Sorribes Tormo do biegania po nim wzdłuż i wszerz. W efekcie Hiszpanka mogła liczyć w zasadzie tylko na błędy 21-latki. Te się oczywiście przydarzyły, ale było ich bardzo niewiele i w efekcie równo po 40 minutach Świątek mogła zapisać pierwszą partię na swoim koncie.