Szalona radość. Księżniczka Charlotte i książę George skradli show na meczu

To był wielki dzień dla Carlosa Alcaraza. Młody zawodnik stanął do walki o swoje pierwsze zwycięstwo w wielkoszlemowym turnieju w Anglii. Hiszpan zmierzył się z legendarnym tenisistą Novakiem Djokoviciem, który na swoim koncie ma już osiem wygranych w Londynie. Dziś wiemy, że Serb nie dopisze kolejnego zwycięstwa, bowiem po ostatniej piłce w finale, to właśnie 20-latek mógł świętować ten wielki tryumf w swojej karierze.

Marzenia stały się faktem. Byłbym zadowolony z tego finału nawet gdybym nie zwyciężył, ponieważ uważam, że prezentowałem wysoki poziom Wyobrażałem to sobie jako młody chłopak, a to przyszło tak szybko ~ wyznał Alcaraz na korcie po zakończonym spotkaniu.

Co ciekawe, reprezentant Hiszpanii nie wierzył, że będzie w stanie wygrać finał z utytułowanym Serbem. "Przed tym meczem myślałem, że nie jestem gotowy, by wygrać z Novakiem w pięciu setach. Ale teraz chyba zmienię zdanie. Zapamiętam, że stać mnie, aby rozegrać z nim pięć dobrych partii pełnych wymian i świetnego tenisa oraz wytrzymać to wszystko fizycznie i mentalnie" - stwierdził.

Finał mężczyzn cieszył się dużym zainteresowaniem, bowiem do Londynu przybyły znane gwiazdy, w tym między innymi: Brad Pitt, Ariana Grande i Emma Watson. W loży VIP zasiedli również członkowie Brytyjskiej Rodziny Królewskiej, księżna Kate i książę William, którzy na to wydarzenie zabrali swoje pociechy.

Carlos Alcaraz odbiera trofeum za zwycięstwo w Wimbledonie. WIDEO / Polsat Sport / Polsat Sport

Księżniczka Charlotte i książę George "przyłapani" na meczu. Wiadomo, komu kibicowali

Kate Middleton jako dumna patronko All England Lawn Tennis and Croquet Club (AELTC), co roku wręcza trofeum dla zwyciężczyni i zwycięzcy wielkoszlemowego turnieju. Tak było i tym razem. Księżna na finał założyła elegancką sukienkę zaprojektowaną przez francuską markę Roland Mouret, która kosztowała 750 funtów (około 3 tysięcy złotych).

Jednak, po meczu to nie Kate zainteresowały się zagraniczne media. W centrum uwagi fotoreporterów znalazł się książę George i księżniczka Charlotte, dla której był to debiut na Wimbledonie. Członkowie Brytyjskiej Rodziny Królewskiej po ostatniej piłce wręcz oszaleli z radości.

Czy Carlos Alcaraz jest nowym ulubieńcem rodziny królewskiej? Książę George i księżniczka Charlotte kradną show, gdy z zachwytem reagują na pierwszy tytuł hiszpańskiego gwiazdor na Wimbledonie ~ pisał "Daily Mail" po finale rozgrywek.

Carlos Alcaraz wygrał Wimbledon / Tetsu Joko/Yomiuri/The Yomiuri Shimbun / AFP

Carlos Alcaraz i Novak Djokovic, finał Wimbledonu / Tetsu Joko/Yomiuri/The Yomiuri Shimbun / AFP