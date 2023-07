Panią Anię z córeczką spotkałem tuż przed meczem Igi, gdy kierowała się do swojego sektora najbardziej reprezentacyjnej areny w wimbledońskim kompleksie.

Polscy kibice na Wimbledonie drżeli o Igę Świątek. "Potrzeba będzie czasu, aby dojść do siebie"

Zaraz po meczu napisała do mnie wiadomość. "Potrzeba będzie czasu, aby dojść do siebie. Do tego ręce całe czerwone od oklasków". I każdy, kto oglądał pojedynek Igi Świątek z Belindą Bencic potwierdzi, że taka opinia absolutnie nie jest przesadzona.

Córka Pani Ani, Pola, tu na zdjęciu z Magdą Linette / archiwum prywatne

Polka i Szwajcarska stoczyły prawdziwego dreszczowca. W błędzie byli ci, którzy prognozowali, że mimo niezłych umiejętności Bencic, Świątek zdecydowanie pokaże swoją wyższość i dość łatwo przebrnie 1/8 finału turnieju. Rywalka zagrała jednak na świetnym poziomie, to nie ona przystąpiła do meczu z pozycji faworytki i nie miała nic do stracenia.

Pokazała najlepszy tenis, na jaki było ją stać, długimi fragmentami wyprowadzając Igę ze strefy komfortu. Przede wszystkim wielki użytek robiła z nisko przebijanych nad siatką piłek, co dodatkowo popierała siłą. Iga znalazła się w trudnym położeniu, gdy po tie-breaku pierwszy set zakończył się triumfem Bencic.

Raszynianka storpedowała także plany grupy innych polskich kibiców, którzy oglądali mecz w tłumie innych widzów na popularnym Wzgórzu Henmana. To tam tysiące kibiców, którym nie uda się nabyć tego towaru deficytowego, jakim są bilety na Wimbledon, każdego roku na wielkim telebimie śledzi zmagania podczas rywalizacji na londyńskich kortach.

Piotr ze znajomymi kibicował z wzgórza. Otwarcie szampana odroczone

Próbowaliśmy, ale na centralnym było bardzo ciężko. Dokładnie o godzinie 6 rano stanęliśmy w kolejce, ale wylądowaliśmy bardzo daleko. Przykładowo ja dopiero na 2006 miejscu. Rano jeszcze były, ale tylko dla tych, którzy zdecydowali się przybyć tutaj dzień wcześniej i spać w namiotach. Z tego, co usłyszałem od jednej z osób funkcyjnych, szczęśliwcami okazało się 500 osób ~ powiedział 37-letni Piotr.

Cena biletu na kort centralny wynosiła 155 funtów. Na "jedynkę" 140 funtów, a na "dwójkę" 90 funtów.

Zdjęcie, dokumentujące miejsce w kolejce pana Piotra / Artur Gac /

I zaznaczył, że emocje na wzgórzu było niesamowite.

- Tego praktycznie nie da się opisać. Cały mecz mieliśmy dreszcze, ale najważniejsze, że jej się udało. Atmosfera była znakomita. Jestem tutaj od kilku lat i jeszcze nigdy nie było tak, żeby aż trudno było znaleźć tam miejsce. Nie będę ukrywał, że były momenty, w których zaczynaliśmy wątpić - przyznał.

Pan Piotr, rozmówca Interii po meczu Igi Świątek / Artur Gac /

I tu wracamy do storpedowanych planów... Przegrany przez Igę pierwszy set sprawił, że dłużej trzeba było poczekać, aż zaczną wystrzeliwać korki od szampanów, by móc zacząć się nimi raczyć. - Umowa to umowa, postanowiliśmy sobie, że szampana otwieramy wraz z końcem wygranego pierwszego seta. Trzeba było poczekać i to naprawdę długo, bo drugi set to jeszcze większy dreszczowiec - uśmiechał się nasz rodak z Londynu, który sam gra w tenisa w jednym z klubów. - Na zbliżeniach widać było nerwy u Igi, więc myśleliśmy, że jednak nie da rady...

To nie był koniec kibicowania, bo nasi rodacy pozostali jeszcze na mecz Huberta Hurkacza z Novakiem Djokoviciem.

Artur Gac, Wimbledon

Iga Świątek / PAP/EPA

A na odwrocie miejsca w kolejce cena, za jaką można było kupić bilet m.in. na kort centralny / Artur Gac /