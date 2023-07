Szaleństwo na Wimbledonie, polscy kibice nie odpuszczają. „Stoimy całą noc”

Wystarczy kilkunastominutowa przechadzka główną ulicą, prowadzącą ze stacji metra Southfields, aby przekonać się na własne oczy, że w tej okolicy wszystkie dukty wiodą na Wimbledon. Choć nawet na samym końcu, gdy na horyzoncie wyłania się kompleks All England Lawn Tennis and Croquet Club, wielu decyduje się pokonać prawdziwie krętą drogę, aby móc zakupić jeden z upragnionych biletów. Śmiałków jednak nie brakuje, także rodaków z różnych stron świata, którzy poświęcili kawał niedzieli i całą minioną noc, by dziś z wysokości trybun oklaskiwać Igę Świątek w jej pierwszym tegorocznym meczu podczas najstarszego turnieju tenisowego na świecie.