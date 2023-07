Sytuacja jedna na milion. Białoruska tenisistka mocno przesadziła [WIDEO]

Na kortach tenisowych zdarzają się różne nietypowe rzeczy - od czasu do czasu zawodniczki i zawodnicy słyszą z trybun wyznania miłosne, czasem ich poczynaniom przyglądają się fani w naprawdę fantazyjnych strojach , a niekiedy dochodzi do bardzo specyficznych uszkodzeń rakiet .

To, co jednak wydarzyło się w meczu Rosjanki Darii Kasatkiny i Białorusinki Wiktorii Azarenki to, jak można rzec, zupełnie inna kategoria. Szansa na powtórzenie opisywanego incydentu, który zresztą przykuł uwagę mediów, jest bowiem raczej minimalna.