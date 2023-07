Switolina wprost o rywalkach z Rosji i Białorusi. Postawiła sprawę jasno

Wojna wpłynęła nie tylko na światową politykę i gospodarkę, ucierpiał na tym również świat sportu . Wielu zawodników, którzy na co dzień reprezentowali swoją ojczyznę na arenach międzynarodowych odsunęło bowiem karierę sportową na dalszy plan i chwyciło za broń, by odpierać ataki wroga . Jedną z takich osób jest Serhij Stachowski , który co prawda przejście na sportową emeryturę ogłosił na kilka tygodni przed atakiem Rosjan, jednak ani chwili nie wahał się i ruszył na front.

Elina Switolina zapytana o rywalki z Rosji i Białorusi. Padła jasna odpowiedź

Podczas gdy większość międzynarodowych federacji sportowych podjęła decyzję o wykluczeniu zawodników z Rosji i popierającej działania Putina Białorusi , nie zabrakło jednak dyscyplin sportowych, w których reprezentanci obu tych krajów nadal mogą startować w zawodach. Jedną z takich dyscyplin jest tenis . W ostatnich miesiącach zarówno białoruscy, jak i rosyjscy tenisiści mieli możliwość brania udziału w turniejach, co nie spodobało się reprezentantom Ukrainy. Nikogo nie może to jednak dziwić.