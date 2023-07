Teraz przed Igą ćwierćfinałowy mecz z Eliną Switoliną , która wcześniej - także w emocjonujących okolicznościach - pokonała Wiktorię Azarenkę . Panie spotkają się na korcie we wtorek 11 lipca. Na krótko przed pojedynkiem Ukrainka zabrała głos i szczerze zdradziła, co sądzi na temat Świątek.

Switolina prosto z mostu o Świątek: "Iga jest wielką mistrzynią i wspaniałą osobą"

Switolina nie szczędziła miłych słów pod adresem Świątek. Odnosiła się nie tylko do formy i tenisowych umiejętności Polki, lecz również do jej aktywności poza kortem i do wsparcia okazywanego Ukrainie okazywanego od początku trwania wojny. "Iga jest wielką mistrzynią i wspaniałą osobą. Jestem jej bardzo wdzięczna za wsparcie Ukraińców. Robi wszystko, co w jej mocy" - oceniła Elina.