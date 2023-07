Świątek skrzywdzona, mecz przerwany, a potem problemy. Bolesny mecz dla Igi

Pierwsza partia jej wtorkowego pojedynku z Eliną Switoliną była pełna zwrotów akcji , choć rozpoczęła się w wymarzony sposób dla Polki, która już w pierwszym gemie przełamała rywalkę. Niestety, w czwartym gemie straciła własny serwis, do czego przyczynił się... błąd sędziów .

Wimbledon. Problemy Igi Świątek. Polka przegrała pierwszego seta

Na szczęście w kolejnym gemie Iga Świątek znów przełamała rywalkę, a później utrzymywała swoją przewagę. I tak w 10. gemie serwowała po zwycięstwo w secie. Straciła jednak podanie i to bez zdobycia choćby jednego punktu, a wszystko zakończyło się jej podwójnym błędem. Elina Switolina poszła za ciosem , wygrała dwa kolejne gemy, a tym samym całą partię .

Iga Świątek miała trochę czasu na to, żeby ochłonąć. Przerwa między setami została wydłużona, ponieważ organizatorzy postanowili zamknąć dach

Druga także rozpoczęła się po myśli Igi Świątek , która tym razem przełamała Elinę Switolinę w trzecim gemie. Polka po słabszym fragmencie meczu zdawała się wracać na odpowiednie tory - do lepszej gry i znacznie bardziej walecznej postawy. Mimo to w szóstym gemie dała się zaskoczyć, a Ukrainka odrobiła wówczas stratę przełamania.

Iga Świątek "uciekła spod topora". O awansie zadecydował trzeci set

Nastał kolejny przestój polskiej tenisistki, która na szczęście nie pozwoliła odskoczyć rywalce. Ważny mógł okazać się gem numer dziewięć, w którym Iga Świątek wywalczyła sobie dwa brak pointy. Nie zdołała jednak postawić kropki nad "i". Zrobiło się 5:4 dla Eliny Switoliny. Na szczęście nasza tenisistka zachowała chłodną głowę, pewnie serwując i dzięki temu utrzymując się w meczu. Sytuacja powtórzyła się w kolejnym gemie przy serwisie raszynianki i do rozstrzygnięta losów tego seta potrzebny był tie-break .

Elina Switolina szybko zyskała w nim przewagę, ale to Polka jako pierwsza wywalczyła piłkę setową przy podaniu Ukrainki i wykorzystała ją, doprowadzając do trzeciej partii