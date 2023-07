Świątek "pozamiatała" konkurencję. Sabalenka może być mocno niezadowolona

Iga Świątek faworytką Wimbledonu 2023. Deklasacja w wyliczeniach analityków

Druga w tabeli znalazła się Jelena Rybakina (7,6 proc.), która co ciekawe w rankingu WTA jest nie tylko za Świątek , ale i za Aryną Sabalenką . Białorusinka z kolei, choć ma spore ambicje, by wywalczyć sobie w końcu pozycję światowej "jedynki", w przypadku zestawienia OA zajęła "jedynie" ostatnie miejsce podium z wynikiem 5,4 proc.

Wimbledon 2023. Nie tylko Świątek, czyli czwórka wspaniałych

Wimbledon 2023 potrwa do 17 lipca. Oprócz Igi Świątek weźmie w nim udział jeszcze trójka Polaków: Hubert Hurkacz, Magdalena Fręch oraz Magda Linette. Co ciekawe w IV rundzie współzawodnictwa pań może dojść do "biało-czerwonego" starcia między raszynianką a poznanianką - to oczywiście jednak nieco dalsza perspektywa...