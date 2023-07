Świątek odpadła z Wimbledonu. Z Londynu nie wyjedzie jednak niepocieszona

W czwartej rundzie wielkoszlemowej imprezy pojawiły się problemy. Polka przegrała bowiem pierwszy set z Belindą Bencić i niewiele brakowało, by awans do ćwierćfinału wywalczyła jej rywalka. Szwajcarka finalnie musiała jednak uznać wyższość światowej "jedynki" . Podobna sytuacja przytrafiła się Idze Świątek we wtorkowym meczu z Ukrainką Eliną Switoliną. Choć raszynianka znakomicie rozpoczęła to spotkanie, w połowie pierwszego seta pojawiły się niespodziewane problemy. Ostatecznie to właśnie Switolina wywalczyła awans do półfinału Wimbledonu.