Świątek, Linette i Hurkacz w akcji! Błyskawiczny początek Wimbledonu dla Polaków

Świątek czterokrotnie triumfowała w turniejach wielkoszlemowych (trzykrotnie we French Open, raz w US Open), ale w Wimbledonie - nie licząc startów juniorskich - jej najlepszym dotychczas wynikiem jest 1/8 finału z 2021 roku. W poprzedniej edycji odpadła w trzeciej rundzie.

Iga Świątek zagra z Lin Zhu w 1. rundzie Wimbledonu

Rywalką najwyżej rozstawionej tenisistki będzie o godz. 14 polskiego czasu Chinka Lin Zhu. To pierwszy poniedziałkowy pojedynek na korcie numer 1, drugiej co do wielkości - po korcie centralnym - areny obiektów All England Lawn Tennis and Croquet Clubu.