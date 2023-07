Świątek inspiruje mistrzynię olimpijską. "Staram się być jak Iga"

Iga Świątek dostarczyła swoim kibicom wiele powodów do radości w ostatnich dniach. 22-letnia liderka rankingu WTA coraz lepiej radzi sobie na powierzchni trawiastej, bowiem po kolei eliminowała na kortach swoje rywalki. Najpierw rozprawiła się z Chinką Lin Zhu , a później bez większych problemów pokonała Hiszpankę Sarę Sorribes Tormo.

" Ani razu tam nie zerknęłam. Starałam się nie myśleć o tej sytuacji, bo mogłoby mnie to tylko rozproszyć. Po meczu faktycznie zobaczyłam, że [Beckham - przyp. red.] oglądał i bardzo mnie to ucieszyło " - stwierdziła 22-latka.

Mistrzyni olimpijska komplementuje Igę Świątek. Co za słowa

Raszynianka spotkała się na Wimbledonie z Lindsey Vonn, którą miała okazję poznać już jakiś czas temu. Sportsmenki poznały się przy okazji US Open 2022. W sieci pojawiło się ich wspólne zdjęcie.

"To niesamowite móc cię poznać Lindsey Vonn. Nadal mnie inspirujesz" - napisała wówczas raszynianka na Twiterze. Na odpowiedź Amerykanki nie trzeba była długo czekać. " Uczucie jest wzajemne " - odpisała.

Szanuję Igę. Jest miłą kobietą, zawsze przyjacielska, opiekuńcza. I jest też bardzo zdeterminowanym sportowcem. Uwielbiam jej etykę pracy. Zawsze jest bardzo skupiona na tym, co robi. Cieszę się, że jestem jej znajomą i że mogę ją wspierać. Oczywiście cieszę się, że znowu wygrała French Open. Wiem, że myśli że nie dojdzie tak daleko na trawie. Ale ja sądzę, że dobrze sobie tutaj poradzi

"Co ciekawe, 38-latka chce być jak Świątek i trenuje tenisa - Teraz kiedy wycofałam się z narciarstwa, gram w tenisa 4 razy w tygodniu. Muszę popracować trochę nad moim forhendem. Mój top spin też nie jest dobry. Ale mój backhand jest solidny. To jest właśnie moja mocna strona. Nie powiem, że to moja broń bo nie jest aż tak dobry. Ale staram się być jak Iga" - dodała Amerykanka.