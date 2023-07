Sprawiła wielką sensację w Wimbledonie, a potem czekał ją taki widok. Nie mogła uwierzyć

W finale Czeszka pokonała Tunezyjkę Ons Jabeur 6:4, 6:4 i mogła świętować triumf. Jak to zwykle bywa, zaraz po zwycięstwie poszła do swojego obozu, który oglądał mecz ze specjalnej loży. I tam czekała na nią niespodzianka. Zobaczyła bowiem, jak jej mąż Štepan Šimek płacze, drugi raz podczas ich ośmioletniej znajomości.

"Kiedy poszłam do loży, to zobaczyłam, że płacze. Widziałam go później i też płakał" - mówiła 24-latka.