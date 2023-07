Liderka światowego rankingu już osiągnęła życiowy sukces w londyńskiej rywalizacji, bo dotychczas ani razu nie udało jej się zajść tak daleko w najważniejszym turnieju na trawiastej nawierzchni. Jej rywalką była Elina Switolina, która w kapitalnym stylu pokonała Wiktorię Azarenkę. Choć obie tenisistki darzą się wielką sympatią, to przed meczem Świątek zapowiadała, że nie będzie miejsca na żadne sentymenty,

Wiem, że Elina jest wdzięczna mi za to, że wspieram Ukrainę, ja jestem jej wdzięczna za to, że wzięła udział w moim evencie rok temu. Więc mamy szacunek i wspieramy się, ale na korcie obie będziemy walczyć i będziemy chciały wygrać ~ stwierdziła w rozmowie z Polsatem Sport

Wimbledon 2023. Iga Świątek długo dyskutowała z Darią Abramowicz w trakcie meczu z Eliną Switoliną

Długimi fragmentami pierwszego seta wydawało się, że Świątek będzie w stanie dosyć spokojnie go wygrać, bo prowadziła najpierw 2:0, a potem nawet 5:3. Końcówka seta okazała się jednak w jej wykonaniu diametralnie słabsza niż reszta i w efekcie do samego końca pierwszej partii punkty na swoim koncie zapisywała w zasadzie tylko Switolina. Ostatecznie wygrała go 7:5, a jeszcze w trakcie pierwszego seta mogliśmy ujrzeć Igę Świątek, która dosyć nerwowo, a zarazem bardzo skrupulatnie, zapisywała uwagi dotyczące najprawdopodobniej swojej gry i całego spotkania.

Jeszcze ciekawsze sceny miały miejsce po zakończeniu seta, kiedy organizatorzy przezornie zdecydowali się na zamknięcie dachu nad Kortem Centralnym, w obawie przed prognozowanym deszczem. To siłą rzeczy spowodowało nieco dłuższą przerwę w grze, którą Świątek postanowiła wykorzystać, by porozumieć się ze swoim boksem. Co jednak w tym wszystkim najbardziej interesujące, to fakt, że pierwszą osobą do której się zwróciła wcale nie był trener Tomasz Witkorowski, tylko Daria Abramowicz, czyli współpracująca z nią psycholożka sportowa.

Abramowicz mocno gestykulowała wskazując przede wszystkim na głowę, jakby sugerując, nad czym najbardziej powinna skupić się Świątek, by w pełni wrócić do tego spotkania. 22-latka z kolei kipiała emocjami, co tylko podkreślało jej irytację z powodu przebiegu końcówki pierwszego seta. Mecz trwa, relację na żywo można śledzić na łamach Interii

Iga Świątek była mocno podirytowana końcówką pierwszego seta meczu z Eliną Switoliną / Getty Images

Iga Świątek / Getty Images

Daria Abramowicz / Adam Jankowski/REPORTER / East News

Tomasz Wiktorowski / Wojciech KUBIK/East News / East News