Słynna rywalka kontra pogromczyni. Fani Świątek nie mogą pominąć tego hitu

Jelena Rybakina, Iga Światek, Alize Cornet - trzy uczestniczki Wimbledonu 2023 / ROB PRANGE / Spain DPPI / DPPI via AFP - STRINGER / ANADOLU AGENCY / Anadolu Agency via AFP - Takuya Matsumoto / Yomiuri / The Yomiuri Shimbun via AFP / AFP