Skromna stylizacja księżnej Kate na Wimbledonie. Cena może zaskoczyć

Nie od dziś sport jest wyjątkowo ważnym elementem życia członków brytyjskiej rodziny królewskiej. Swego czasu nieżyjąca już królowa Elżbieta II jeździła konno , jej syn król Karol III natomiast w młodości brał udział w zawodach polo . Miłością do sportu zarazili oni także młodszych członków rodziny. Książę Harry i jego ukochana Meghan Markle, choć jakiś czas temu opuścili Wielką Brytanię i przenieśli się do Stanów Zjednoczonych, regularnie pojawiają się na różnego rodzaju eventach sportowych. Nie tak dawno małżeństwo zostało przyłapane na meczu NBA.

Równie częstymi gośćmi na wydarzeniach sportowych są następna tronu książę William i jego małżonka Kate Middleton. Oboje stale podkreślają, jak ogromną rolę odgrywa w ich życiu sport. Księżna Walii, choć do rodziny królewskiej oficjalnie dołączyła stosunkowo niedawno, bo w 2011 roku, doczekała się już wielu wyróżnień. Od jakiegoś czasu kobieta pełni funkcję patronki Angielskiego Związku Rugby . Jest także patronką All England Lawn Tennis and Croquet Club, a więc organizatora Wimbledonu.