Shakira na Wimbledonie. Od razu ściągnęła na siebie uwagę

Shakira choć urodziła się w Kolumbii, wiele lat swojego życia spędziła w Hiszpanii. Nic więc dziwnego, że artystka przyleciała do Londynu, by podczas półfinałów mężczyzn na Wimbledonie trzymać kciuki za Hiszpana Carlosa Alcaraza. Rozstawiony z “jedynką” 20-latek w piątkowe popołudnie zmierzył się z Daniiłem Miedwiediewem i potrzysetowej batalii awansował do finału. Fotoreporterzy, co ciekawe, bardziej zainteresowani byli piosenkarką, a w szczególności stylizacją, w jakiej 47-latka pojawiła się na trybunach kortu centralnego.