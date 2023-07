Sensacja na Wimbledonie. To z nią Świątek może zagrać w półfinale

Rywalizacja w ramach Wimbledonu 2023 powoli zmierza ku swojemu wielkiemu zakończeniu. We wtorek 11 lipca rozpoczęły się bowiem ćwierćfinały prestiżowych zmagań rozgrywanych na kortach w stolicy Wielkiej Brytanii, zarówno wśród pań, jak i wśród panów w singlu.

W tym pierwszym przypadku na samym początku kibice mogli przyglądać się potyczce Amerykanki Jessiki Peguli oraz Czeszki Markety Vondrousovej . Był to pojedynek ważny również dla... polskich sympatyków tenisa, bowiem od początku wiadomo było, że zwyciężczyni może stać się oponentką Igi Świątek po ewentualnym awansie Polki do półfinału.

Wimbledon 2023. Jessica Pegula - Marketa Vondrousova: Przebieg meczu, wynik

Spotkanie rozpoczęło się zdecydowanie lepiej dla Peguli, która prędko dopisała do swojego konta dwa wygrane gemy, przy czym w drugiej mini-potyczce zdołała po raz pierwszy przełamać rywalkę. Ta jednak nie pozwoliła, by set wymknął jej się całkiem z rąk i niebawem nie tylko sama doprowadziła do przełamania przedstawicielki USA, ale i... odnotowała cztery kolejne triumfy gemowe.