Jelena Rybakina nie obroni tytuły. Kazaszka otwarcie: To zrobiło różnicę

Widać jednak było w stolicy Anglii, że Rybakina poradziła sobie z kłopotami i już wydawało się, że jest na kursie do wielkiej batalii z Aryną Sabalenką o awans do finału . Tymczasem wykoleiła się rundę wcześniej, a sposób na nią - i to dosłownie - znalazła Ons Jabeur.