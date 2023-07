Sabalenka zmierza ku swojemu marzeniu. Potężna moc, Amerykanka bez szans

Aryna Sabalenka ma kapitalny rok - jest najlepsza w rankingu Race, a to oznacza, że od stycznia najlepiej punktuje. Wygrała Australian Open, triumfowała w Madrycie, ma na koncie kilka innych osiągnięć. Od kilku miesięcy próbuje też dobrać się do skóry Idze Świątek jako liderce rankingu WTA i właśnie w Londynie dostała ku temu kolejną szansę. A to dlatego, że Polka zakończyła już udział w tym turnieju, przegrywając we wtorek z Eliną Switoliną.