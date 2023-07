Sabalenka nie pozbyła się demonów. Miała frustrację na twarzy

Mecz zaczął się źle dla Anny Blinkowej - straciła serwis już przy pierwszej okazji, przez co przegrywała 0:3. Gdy w czwartym gemie tablica wyników pokazywała 15:40, wydawało się, że otwierający set nie będzie zbyt emocjonujący. Rosjanka była jednak w stanie obronić dwa break pointy, utrzymać podanie, a po chwili przełamać Arynę Sabalenkę, redukując straty na 2:3.

Radość fanów Rosjanki nie potrwała długo, bo wiceliderka światowego rankingu błyskawicznie się odłamała i po chwili podwyższyła prowadzenie na 5:2. 40. rakieta świata serwowała, by nie przegrać pierwszej partii, lecz podarowała oponentce dwa setbole, z których drugi został wykorzystany.

Druga odsłona rywalizacji zaczęła się dość niespodziewanie - Sabalenka zaczęła mieć problemy z pierwszym serwisem, co przełożyło się na przełamanie dla Blinkowej w trzecim gemie. Zawodniczka urodzona w Mińsku po raz kolejny natychmiastowo wyszła z opresji, wyrównując na 2:2. Wciąż jednak popełniała podwójne błędy - na jej twarzy było widać frustrację z tego powodu. Dało to break pointa Rosjance, ale zagrożenie zostało oddalone. Białorusinka po jednej z wygranych akcji głośno krzyknęła i wydawało się, że to mogło jej pomóc.