Aryna Sabalenka: To było szalone, szalone przeżycie

- To był naprawdę ciężki mecz. Jestem bardzo szczęśliwa, że udało mi się przejść przez to w drugim secie, aż wreszcie odnalazłam swoją grę. Ja po prostu nie grałam dzisiaj swojego najlepszego tenisa. To było naprawdę szalone, szalone przeżycie. Później zmieniłam naciąg, zaczęłam dostosowywać swoją grę i czułam się lepiej na korcie - dzieliła się wrażeniami Białorusinka.