Nawierzchnia jest trochę szybsza, a odbicie nieco niższe. Muszę stać dużo niżej na nogach i grać więcej slice’ów. Jedyne, co dodatkowo wprowadziłam do swojego tenisa, to właśnie przybieranie niższej pozycji i bycie bardziej agresywną, na przykład poprzez przejęcia kontroli nad pierwszymi piłkami. To wszystko jest trochę trudne, jeśli pytasz o problemy wielu zawodniczek

~ mówiła Sabalenka po zwycięstwie nad Aleksandrową w IV rundzie Wimbledonu.