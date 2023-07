Rywalka zupełnie zaskoczyła Linette. Heroiczny bój Polki na Wimbledonie

Magda Linette, po raczej bezproblemowym ograniu Szwajcarki Jil Teichmann (6:3, 6:2), w czwartkowe popołudnie przystąpiła do drugiej rundy rywalizacji w ramach wielkoszlemowego Wimbledonu. Jej oponentką została reprezentantka Czech Barbora Strycova - i trzeba przyznać, że to poznanianka była od początku uznawana za faworytkę starcia. Mimo to zawodniczka z Pilzna postawiła Polce twarde warunki - ostatecznie jednak to Linette wywalczyła sobie awans, triumfując 6:4, 6:7 (6-8), 6:3.