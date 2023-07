Rywalka Świątek zachwycona, oto jej "tajna broń". Przekazała świetne wieści

Belinda Bencic, która w niedzielę zagra z Igą Świątek o awans do ćwierćfinału Wimbledonu, ma "tajną broń". Jak podkreślają szwajcarskie media, są nią... jej rodzice, którzy zjawili się na londyńskich kortach. 26-latka nie kryje zachwytu wynikającego z ich bliskości. Przekazała przy tym świetne wiadomości dotyczące stanu swojego zdrowia po kontuzjach i - jak się wydaje - jest gotowa na to, by rzucić wyzwanie liderce światowego rankingu.