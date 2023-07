Wimbledon 2023. Paula Badosa awansowała do 2. rundy

Drugi set zaczął się z kolei od serii przełamań z obu stron bo dopiero w czwartym gemie Badosie jako pierwszej udało się obronić podanie. Seta zaczynała jednak Riske, co oznaczało, że to znów Hiszpanka była o krok bliżej wygranej. Amerykanka walczyła ambitnie, jednak aby wrócić do tego meczu potrzebowała zdecydowanie czegoś ekstra, a tego jej w tej partii zabrakło. Badosa tymczasem pewnie szła po swoje i zakończyła partię indentycznym wynikiem jak w pierwszym secie, notując znakomity powrót do tenisowej rywalizacji.