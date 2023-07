Rywalka Świątek w sporych opałach. Niespodzianka wisiała w powietrzu

Z kolei rok temu nie przebrnęła pierwszej rundy turnieju Wielkiego Szlema w Londynie . Lepiej za to spisała się w zawodach niższej rangi też rozgrywanych na trawie - była w półfinale w Eastbourne, finale w Birmingham, a nawet triumfowała w Nottingham. W 2021 roku nie udało się jej awansować do turnieju głównego Wimbledonu. Dwa lata wcześniej przebrnęła eliminacje, ale odpadła w drugiej rundzie.

Trzysetowe pojedynki Hadda Maii

W decydującej partii Rumunka stanęła przed szansą, by objąć prowadzenie przy serwisie Brazylijki. Nie wykorzystała jednak z żadnego z pięciu breakpointów. Za chwilę to Hadda Maia wygrywała 2:1, a potem dwa razy przełamała Cristian i wygrała 6:2. Awans do trzeciej rundy Wimbledonu to jej największe osiągnięcie w tym turnieju.