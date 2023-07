Rywalka Świątek już tego nie ukrywa. Jest gotowa wyrzec się rodzinnej fortuny

Co ciekawe, o takiej nagrodzie marzy reprezentantka Stanów Zjednoczonych, Jessica Pegula, która co ciekawe, na kortach zarobiła już 9,2 mln dolarów. Zawodniczka obecnie zajmuje 4. miejsce w światowym rankingu WTA. Przez całą swoją karierę nie mogła narzekać na finanse, bowiem pochodzi z majętnej rodziny. Jest córką właścicieli NFL Buffalo Bills, Terry'ego i Kim Peguli. To właśnie 29-latka w przyszłości będzie spadkobierczynią fortuny o wartości czterech miliardów dolarów. Co ciekawe, bycie "najbogatszą tenisistką świata" nie zadowala już zawodniczki.