Rywalka Igi Świątek podjęła taką decyzję przed Wimbledonem. Ma na celu jedno

Prawie 28-letnia Sakkari wystąpiła ostatnio w dwóch turniejach na trawie. W Nottingham, gdzie była rozstawiona z "jedynką", odpadła już w drugiej rundzie, przegrywając z Francuzką Alize Cornet . Lepiej jej poszło w Berlinie, gdzie z kolei była rozstawiona z "szóstką". Tam na początek zrewanżowała się Cornet, a następnie doszła aż do półfinału, gdzie jednak lepsza okazała się Chorwatka Donna Vekić .

Od poniedziałku Greczynka miała występować w Eastbourne, ale jednak zdecydowała się wycofać z imprezy. Jak podały media z jej kraju, powodem jest chęć odpoczynku, alby lepiej przygotować się do Wimbledonu .

Tenis. Petra Kvitova broni tytułu w Eastbourne

Associated Press / © 2023 Associated Press

Wyjątkowa sesja zdjęciowa Igi Świątek w Paryżu. WIDEO / Associated Press / © 2023 Associated Press

Przed rokiem w tym turnieju najlepszą w grze pojedynczej była Petra Kvitova . Czeszka w tym sezonie jest rozstawiona z "siódemką", a w pierwszej rundzie trafiła na Jelenę Ostapenko . Co ciekawe obie tenisistki to triumfatorki zakończonych w weekend imprez. Kvitova wygrała w Berlinie, a Łotyszka w Birmingham, po drodze pokonując Magdalenę Fręch . Zapowiada się więc bardzo interesujący mecz.