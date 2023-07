Rywal Huberta Hurkacza nie wytrzymał. Polak potwierdza. "Taki był plan"

Hubert Hurkacz, gdy kiedyś zakończy podbijanie kortów, mógłby zrobić równie imponującą karierę jako trener mentalny . Choć wszyscy wokół już mówią, że gra w Londynie tak, jak w swoim najlepszym 2021 roku, gdy odpadł dopiero w półfinale, nasz as zachowuje absolutnie stoicki spokój.

Hubert Hurkacz potwierdza: Pewność siebie idzie w górę

Dopytany, czy dekoncentrowały go te momenty, gdy Musetti otwarcie okazywał swoje sfrustrowanie, zupełnie zaprzeczył. Więcej, o to właśnie chodziło, to też jeden z elementów, z których trzeba czerpać, gdy przeciwnik zaczyna tracić kontrolę nad sobą. Wystarczy przypomnieć, że w tie-breaku pierwszego seta dostał za swoje zachowanie ostrzeżenie.