Romeo Beckham zabrał ukochaną na Wimbledon. Nie mogli się powstrzymać

Wimbledon z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem ze strony celebrytów i gwiazd sportu. Nie tak dawno na trybunach kortu centralnego przyłapany został David Beckham. Były kapitan piłkarskiej reprezentacji Anglii przyglądał się m.in. pojedynkowi Igi Świątek i Sary Sorribes Tormo. We wtorek pojedynkom Novaka Djokovicia z Andriejem Rublowem i Igi Świątek z Eliną Switoliną przyglądał się z kolei… syn Beckhama, Romeo. 20-latek został zauważony na trybunach w towarzystwie swojej ukochanej, Mii Regan. Para jednak nie do końca zainteresowana była tym, co dzieje się na korcie.