Radość Świątek, a tu jeszcze taka wieść. Sabalenka i Rybakina do kompletu

Tym samym Świątek niebawem wystąpi w ćwierćfinale zawodów w Londynie - i jest to pierwsza taka sytuacja w jej karierze, bowiem jak dotychczas najdalej na Wimbledonie zawędrowała do IV rundy. Warto jednak nadmienić, że jej dwie największe oponentki w rankingu WTA również "nie zaspały".

Wimbledon 2023. Świątek, Sabalenka i Rybakina napisały nowy rozdział w dziejach swojej rywalizacji

Otóż wychodzi na to, że po raz pierwszy mamy do czynienia z sytuacją, w której cała trójka - Świątek, Sabalenka oraz Rybakina - znalazła się wspólnie w ćwierćfinale jakiejkolwiek imprezy Wielkiego Szlema. Co interesujące, do porównywalnej sytuacji doszło również wśród panów, a mowa tu konkretnie o Alcarazie, Rune i Sinnerze.