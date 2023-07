Quiz. Co wiesz o Hubercie Hurkaczu? Dziś kolejny mecz Polaka w Wimbledonie 2023

Dziś Hubert Hurkacz powalczy o awans do trzeciej rundy Wimbledonu 2023. Rywalem najlepszego polskiego tenisisty będzie Jan Choinski z Wielkiej Brytanii. Przed meczem zapraszamy do udziału w naszym quizie. Co wiesz o Hubercie Hurkaczu? Sprawdź swoją wiedzę i pochwal się wynikiem! Zdobędziesz 10/10 punktów?