Przekleństwo Świątek wybawieniem dla Jabeur? Sabalenka ma prawo się obawiać

Wkrótce jednak bez większych trudności powróciła do gry na wielkoszlemowym Wimbledonie - i ogrywała kolejno Zhu Lin, Sarę Sorribes Tormo, Petrę Martić i Belindę Bencic. Widać było, że na trawie powoli odnajduje się coraz lepiej, ale... to jeszcze w jej przypadku nie jest "poziom mączki". W ćwierćfinale współzawodnictwa w Londynie ostatecznie przegrała z Eliną Switoliną .

Iga Świątek wciąż uczy się kortu trawiastego. Ons Jabeur... jest tu specjalistką

Jak się bowiem okazuje Jabeur od 2021 roku na tego typu nawierzchni zwyciężała w zawodach WTA aż 27 razy - jest to rezultat, z którym nie może się równać absolutnie żadna inna tenisistka. Dlaczego jednak w zasadzie jest to ważne w kontekście Igi Świątek ?

Wimbledon 2023. Ons Jabeur obroni... pozycję Igi Świątek przed Aryną Sabalenką?

Oczywiście dlatego, że Tunezyjka jest ostatnią "barierą" stojącą na drodze Aryny Sabalenki do zrzucenia raszynianki z tronu i objęcia pozycji liderki światowego rankingu Women's Tennis Association. Wyliczenia są w tym przypadku klarowne - jeśli do finału Wimbledonu awansuje Białorusinka, to nie ma siły, by nie wyprzedziła ona Polki.